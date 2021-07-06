Производители продуктов попросили мэрию Москвы продлить срок вакцинации

Производители продуктов и ритейлеры попросили мэрию Москвы продлить сроки вакцинации 60% персонала до 15 августа. Компании отмечают, что запись на прививку затянулась, а «количество доступных вакцин заметно сокращается».

Участники рынка признаются, что доля вакцинированных сотрудников в отдельных компаниях пока не достигла и 20%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.

Ассоциация «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и другие компании) в письме предлагает не наказывать

до 15 августа не наказывать работодателей, которые не успеют выполнить требования мэрии.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что вакцинация идёт медленно из-за отсутствия мобильных пунктов вакцинации, очередей в действующих точках и технических ограничений системы сбора данных.

«Любые карательные меры для бизнеса следует отложить до абсолютной готовности всех служб и систем страны к тотальной вакцинации», — отметил заместитель предправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Представитель PepsiCo признал, что у компании есть сложности с соблюдением сроков вакцинации сотрудников. Он добавил, что мэрия могла бы организовать выездные бригады на крупные промышленные объекты. Источник «Коммерсанта» в крупном производителе отметил, что доля привитых в ряде компаний потребительского сектора не превышает 17%.

В «Яндекс Go» и Delivery Club обращают внимание на то, что в Москве действует только два центра вакцинации трудовых мигрантов и призывают открыть больше точек для их работников.

Нехватку вакцин ощущают и в московских клиниках. Гендиректор H-Clinc Андрей Злобин сообщил, что департамент здравоохранения Москвы с прошлой недели перестал отгружать вакцину частным клиникам, из-за чего им пришлось приостановить запись на вакцинацию.

В МЕДСИ признают, что в ряде их клиник время ожидания прививки увеличилось до трех недель, пишет газета. По словам источника издания на рынке, после объявления обязательной вакцинации многие прививочные пункты, принимавшие пациентов в день записи, также увеличили время ожидания до трех недель.

Московские предприятия торговли, общепита, курьерские службы, такси и другие сервисы к 15 июля должны вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом, вторым — к 15 августа. При отказе от обязательной вакцинации предпринимателям и юридическим лицам грозят штрафы от 30 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф до 1 млн рублей, либо приостановка работы на три месяца.

Напомним, рестораторы Москвы 5 июля выступили за продление режима без QR-кода для летних веранд кафе и ресторанов. Согласно действующему распоряжению властей, после 12 июля посещать зоны под открытым небом заведений общепита смогут только люди с QR-кодом – вакцинированные, имеющие антитела либо свежий отрицательный ПЦР-тест

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Фото: Haris Mm/Shutterstock