Представлена карта российского рынка услуг в области корпоративных инноваций

Дмитрий Масленников — основатель компании в сфере цифровой трансформации бизнеса Disruptive.vc — представил обновленную карту партнеров по вопросам корпоративных инноваций. Предприниматель сообщил об этом на своей странице в Facebook.

На карте показаны основные провайдеры услуг в области цифровизации и развития корпоративных инноваций, с которыми могут сотрудничать представители российского бизнеса. Поставщики услуг поделены на несколько групп, исходя из возможностей взаимодействия с ними. Например,

разработка и акселерация концепции инновационных продуктов;

инкубация;

опыление инновациями;

интеграция, пилоты, сопровождение;

трендВотчинг, исследование;

инвестиции и помощь в их привлечении;

реинжиниринг бизнес-процессов;

и другие.

Так, больше всего партнеров выявлено по направлениям акселерации, обучения, проведения исследований и мероприятий. Наиболее узкими сферами внедрения корпоративных инноваций в России, по данным карты, являются помощь в привлечении инвестиций и совместные разработки и сотрудничество (collaborative space). По последнему направлению на карте указаны только Visa и #tceh.

«Есть несколько трактовок понятия collaborative space. Например, это когда на одной площадке встречаются представитель корпорации и вендор услуг. И вместе они разрабатывают одно решение, которое будет полезно рынку, и на котором они оба заработают. На деле это сложный механизм взаимодействия двух-трех компаний для создания общего продукта с целью финансовой выгоды», — рассказывает Дмитрий Масленников для Rusbase.

Также на карте отмечается, что в проверке гипотез могут помочь инновационный центр «Сколково», Disruptive.vc, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), ИТ-компания Softline, бизнес-инкубатор ВШЭ, группа ИТ-компаний «Ланит», Global Venture Alliance (GVA) и компания Startup Magic. Для развития бизнеса следует обращаться к ФРИИ, «Сколково», консалтинговым компаниям BCG, McKinsey & Company и Bain & Company.

Под указанным на схеме «опылением инновациями» понимается постепенное создание условий для развития инновационной деятельности корпораций, поясняет Масленников.

«Чтобы в корпорации что-то "зацвело", это нужно "опылять". Что-то показывать, рассказывать, возить на референс-визиты, в том числе в зарубежные локации. То есть делать так, чтобы в большой компании зародилась мысль, а потом и действие для использования всех инновационных инструментов, которые есть на карте», — говорит Масленников.

Также интересно, что ФРИИ и «Сколково» специализируются на различных вопросах и этапах внедрения корпоративных инноваций в России. Они являются провайдерами большинства услуг, показанных на карте.

Карта была создана в рамках клуба корпоративных инноваторов Disruptive.vc. Это уже вторая версия схемы, первая была составлена более года назад. Карта создается методом краудсорсинга и постоянно обновляется составителями, исходя из полученной от поставщиков услуг информации об их деятельности.

«Это не авторская версия, которую мы как аналитики составили. Это краудсорсинговая версия. Все, кто отписался, оказались на карте», — объясняет Масленников.

Он также добавил, что проверка полученных от провайдеров данных сейчас не проводится. Целью создания карты является именно предоставление корпорациям информации о возможностях в сфере корпоративных инноваций.

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