Рынок косметических инъекций в России достиг 44 млрд рублей

В 2024 году российский рынок инъекционной косметологии вырос на 21% год к году, до 44 млрд рублей, согласно исследованию аналитической компании «Право на здоровье», которое есть в распоряжении «Коммерсанта». В натуральном выражении число инъекционных процедур выросло на 34% год к году, до 8,7 млн.

Согласно прогнозу «Право на здоровье», в 2025–2026 годах российский сегмент косметологии будет расти на 15–20% в год, что значительно выше мировых темпов. По данным Zion Market Research, в среднем в мире ожидается рост сегмента на 4,5% до 2030 года, к концу десятилетия объем рынка достигнет $72,33 млрд.

Как показало исследование, число процедур биоревитализации увеличилось на 46%, до 3,8 млн, контурная пластика выросла на 8%. При этом в 2024 году только 56% процедур ботулинотерапии проводились в лицензированных клиниках. Остальные выполнялись в салонах и частных кабинетах без лицензий. Для биоревитализации и контурной пластики этот показатель составил 54%.

Кто за это платит? «Если инъекции тем же ботоксом десять лет назад были нишевой процедурой, то сегодня это рутинный уход за собой», — отметила в беседе с изданием президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова. По ее словам, к услугам косметологии начали обращаться больше молодых клиентов, которые хотят предотвратить старение кожи. Директор сети клиник «Будь здоров» Александр Пихоцкий добавил, что к косметологии стали прибегать и мужчины, а также люди, которые раньше делали процедуры в основном за границей.

Ранее исследование банка «Точка» и «Яндекс Карт» показало, что в январе 2025 года медианный оборот салонов красоты в России составил 214 тыс. рублей, увеличившись на 16,02% по сравнению с январем 2024 года. Реальный рост доходов с учетом инфляции составил 5,93%.

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