Оборот салонов красоты в России увеличился на 16%

По данным Росстата, объем оказанных россиянам парикмахерских и косметологических услуг в январе 2025 года вырос на 21% год к году, до 24,2 млрд рублей. В сети барбершопов Fidel сообщили «Коммерсанту» о росте выручки на 10% год к году, в салоне Celebrity — на 10-15%, в сети «Персона» — на 20-30%

Почему растут показатели? Руководитель салона Celebrity Яна Яковлева заявила, что рост доходов в основном связан с индексацией цен: с нового года многие увеличивали их на 10-15%. Управляющий партнер сетей «Пальчики», «Фейсолоджи» и «Шевелюр» Антон Дерконос объяснил рост цен удорожанием продукции от поставщиков, необходимостью поддерживать высокий уровень сервиса, обновлять материалы и повышать квалификацию мастеров.

Создатель и владелец сети салонов красоты «Мама мыла раму» Ольга Михалина рассказала Русбейс о заметном росте спроса на услуги красоты. «Уход за собой воспринимается сегодня как обязательная статья расходов и обязательный пункт в жизненном расписании», — отметила она.

Михалина подчеркнула, что успех сопутствует тем салонам, которые предлагают инновационные услуги или ориентируются на конкретную целевую аудиторию. Например, очень популярна возможность оставить ребенка в детской комнате во время процедуры: мама может спокойно расслабиться, зная, что ее ребенок под присмотром. За такой сервис клиенты готовы платить по высокой цене, добавила она.

Кроме того, современные клиенты стремятся сократить время пребывания в салоне, что делает востребованными экспресс-услуги и процедуры, выполняемые в 4 или 6 рук, рассказала предприниматель.

Как меняется рынок? На фоне роста доходов предприниматели стали активнее открывать новые точки. Согласно исследованию, на конец января 2025 года в «Яндекс Картах» было зарегистрировано 79 тыс. фактически работающих салонов красоты, что на 15,4% больше, чем в январе 2024 года.

Москва остается крупнейшим бьюти-рынком страны, где работает около 10 тыс. салонов, подсчитали аналитики. Они отметили устойчивый спрос в премиальном и среднем сегментах, а также высокую конкуренцию, которая побуждает игроков предлагать новые форматы. В частности, наблюдается развитие нишевых салонов, специализирующихся на корейской косметике. Также растет популярность экспресс-услуг, что особенно актуально для занятых клиентов.

В начале марта исследование ВТБ показало, что россияне увеличили траты в салонах красоты на 17% за год. В феврале средний чек составил 2,3 тыс. рублей.

Фото на обложке: Dikushin Dmitry / Sutterstock / FOTODOM