Треть россиянок отказались от косметологов в пользу домашних гаджетов
Почти треть россиянок (32%) полностью отказались в прошлом году от регулярных визитов к косметологам, предпочтя использовать домашние beauty-гаджеты. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» среди 3 тыс. женщин в возрасте от 18 до 65 лет. С исследованием ознакомился Русбейс.
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Причины отказа. По словам аналитиков, основной причиной тренда стали значительно возросшие цены на услуги профессионалов. Если три года назад стоимость одной процедуры составляла около 2 тыс.-3 тыс. рублей, то сейчас она превышает 5 тыс. рублей. Среди аргументов в пользу домашних технологий наряду с экономией — конфиденциальность и возможность создавать индивидуальные ритуалы ухода.
Стоимость beauty-гаджетов. Отказавшиеся от салонов опрошенные женщины потратили в 2024 году на гаджеты от 7 тыс. до 15 тыс. рублей в год, рассматривая это как более выгодное вложение. Они чаще всего вкладывают средства в такие устройства для домашнего ухода, как микротоки, LED-маски и ультразвуковые скраберы.
За профессионалов. Тем не менее 41% опрошенных женщин по-прежнему выбирают комбинированный подход, чередуя визиты к косметологу с домашними процедурами. Чаще всего это женщины в возрасте 30–45 лет, для которых важны и эффективность, и комфорт. Лишь 27% остаются верны салонным процедурам, преобладают в этой категории жительницы крупных городов старше 45 лет.
- В начале прошлого года аналитики «МТС-банка» и YouDo.com обнаружили тенденцию более частого интереса услугами красоты мужчин, чем женщин. Самый значительный прирост мужской аудитории произошел в SPA-салонах — доля платежей выросла за год с 48% до 53%.
Фото на обложке: Galina Zhigalova / Shutterstock / FOTODOM
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