«Золотое яблоко» впервые обошло по выручке «Лэтуаль» и «Подружку»
Анастасия Коссаковская
«Золотое яблоко» впервые обошло по выручке «Лэтуаль» и «Подружку» (принадлежит «Лэтуаль» с 2022 года), следует из отчетов трех компаний для Федеральной налоговой службы (ФНС). На это обратил внимание Shopper’s.
«Золотое яблоко» впервые обошло по выручке «Лэтуаль» и «Подружку»
https://rb.ru/news/gold-apple-profit/
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Выручка «Золотого яблока» за 2024 год выросла на 66,3% год к году и составила 155,5 млрд рублей, тогда как соответствующий совокупный показатель «Лэтуаля» и «Подружки» за прошлый год составляет 114 млрд рублей. В частности, рост выручки «Лэтуаля» составил 5,3%, до 89,3 млрд рублей, «Подружки» — на 28,1%, до 24,7 млрд рублей.
При этом чистая прибыль «Золотого яблока» выросла на 13,9%, до 3,8 млрд рублей, у «Лэтуаль» упала на 71%, до 1,6 млрд рублей, а сеть «Подружка» понесла убытки в размере 678,4 млн рублей.
- Ранее гендиректор информационно-консалтингового агентства «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называл онлайн-продажи «Золотого яблока» «феноменальными». По его информации, за первые шесть месяцев 2024 года в денежном выражении на них пришлось более 60% всех продаж ритейлера, что значительно больше, чем у других продавцов этого сегмента.
- В середине февраля в «Золотом яблоке» заявили о планах по выходу на рынок Саудовской Аравии и открытию магазина в городе Джидда в ближайшие месяцы. Одновременно с открытием торговой точки ритейлер запустит в Саудовской Аравии интернет-магазин. На первом этапе в стране будет создано более 100 рабочих мест, добавили в компании.
Фото на обложке: 8th.creator / Shutterstock / FOTODOM
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