«Золотое яблоко» выйдет на рынок Саудовской Аравии
Косметическая сеть «Золотое яблоко» запланировала выйти на рынок Саудовской Аравии и открыть магазин в местном городе Джидда в ближайшие месяцы. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе ритейлера.
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«Флагманский магазин “Золотого яблока” площадью около 2 тыс. кв. м будет местом для покупок, бьюти-консультаций и мастер-классов», — пояснили изданию в пресс-службе.
Параллельно с открытием физической точки «Золотое яблоко» запустит в Саудовской Аравии интернет-магазин. На первом этапе в стране будет создано более 100 рабочих мест, добавили в компании.
В Российском экспортном центре (РЭЦ) отметили, что интерес российских компаний к рынку Саудовской Аравии продолжает расти. «Золотое яблоко» станет первым отечественным бьюти-ритейлером, который выйдет на рынок королевства, добавили в РЭЦ.
На данный момент «Золотое яблоко» работает в пяти странах: России, Белоруссии, Казахстане, Катаре и ОАЭ. В 2024 году компания открыла магазин в Дохе и запустила интернет-магазин в ОАЭ. Также ритейлер готовится к открытию офлайн-точки в Дубае. В России магазины сети действуют в 19 городах.
В начале декабря компания начала продавать продукцию сторонних продавцов онлайн по комиссионной схеме. Среди товаров — косметика, парфюмерия, одежда, обувь, аксессуары, украшения, товары для дома, мелкая бытовая техника и электроника, которых нет в розничной сети ритейлера.
Фото на обложке: 8th.creator / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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