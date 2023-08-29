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Бьюти-сеть «Золотое яблоко» планирует выйти на рынок Катара

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская парфюмерная сеть «Золотое яблоко» подписала договор аренды магазина в катарской столице Дохе. Компания также запустит программу стажировки для сотрудников с дальнейшей релокацией, пишет «Коммерсантъ».

Бьюти-сеть «Золотое яблоко» планирует выйти на рынок Катара

Катар — перспективное направление с точки зрения развития косметического бизнеса, отмечают аналитики. Емкость рынка небольшая, но траты населения на бьюти-услуги гораздо больше, чем в других арабских странах и в России.

Другие российские игроки косметического рынка также изучают возможности для экспансии в страны Ближнего Востока. Например, в 2023 году Natura Siberica планирует выйти на косметические рынки Катара, Сингапура, Израиля и Палестины. Компания также вела переговоры с новыми партнерами в Малайзии и Ираке. Ранее стало известно о планах «Лэтуаль» начать работать в Дубае. 

Фото на обложке: «Золотое яблоко» / VK

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