Бьюти-сеть «Золотое яблоко» планирует выйти на рынок Катара

Российская парфюмерная сеть «Золотое яблоко» подписала договор аренды магазина в катарской столице Дохе. Компания также запустит программу стажировки для сотрудников с дальнейшей релокацией, пишет «Коммерсантъ».

Катар — перспективное направление с точки зрения развития косметического бизнеса, отмечают аналитики. Емкость рынка небольшая, но траты населения на бьюти-услуги гораздо больше, чем в других арабских странах и в России.

Другие российские игроки косметического рынка также изучают возможности для экспансии в страны Ближнего Востока. Например, в 2023 году Natura Siberica планирует выйти на косметические рынки Катара, Сингапура, Израиля и Палестины. Компания также вела переговоры с новыми партнерами в Малайзии и Ираке. Ранее стало известно о планах «Лэтуаль» начать работать в Дубае.

Фото на обложке: «Золотое яблоко» / VK