Россияне потратили на косметологию рекордные 269 млрд рублей в 2023 году

В 2023 году россияне потратили на косметологию 269 млрд рублей в 2023 году. Сумма стала рекордной как минимум за прошедшие пять лет. В этом году спрос на услуги будет расти. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет маркетингового агентства BusinesStat.
Косметологические услуги становятся неотъемлемой частью жизни россиян. На это влияют соцсети, бьюти-блогеры, которые популяризируют косметологические процедуры и значение здорового образа жизни.
Среди других ключевых факторов роста — расширение спектра предлагаемых услуг и применение новых технологий, объяснил динамику гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
В прошлом году многие клиники старались ограничить цены, проводить акции, чтобы удержать постоянных клиентов и привлечь новых, отмечают аналитики BusinesStat.
- За первые три недели 2024 года мужчины чаще женщин интересовались услугами красоты. Cамый значительный прирост мужской аудитории произошел в SPA-салонах — доля платежей выросла за год с 48% до 53%. В целом с начала января спрос граждан «на красоту и здоровье» вырос на 61% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чаще всего люди ищут косметологов, мастеров шугаринга, ногтевого сервиса.
Фото на обложке: Unsplash
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