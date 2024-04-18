В 2023 году россияне потратили на косметологию 269 млрд рублей в 2023 году. Сумма стала рекордной как минимум за прошедшие пять лет. В этом году спрос на услуги будет расти. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет маркетингового агентства BusinesStat.

Россияне потратили на косметологию рекордные 269 млрд рублей в 2023 году