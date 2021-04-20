Mesto запустило акселератор для стартапов Cosmodrome

Сообщество для предпринимателей и профессионалов Mesto объявило о запуске открытого акселератора для стартапов. Он называется Cosmodrome.
Проект поможет участникам сообщества, которые хотят запустить продукт или «прокачать» уже существующий бизнес. В Cosmodrome предпринимателей научат превращать свой продукт в успешный бизнес, находить свою нишу, собирать команду и получать инвестиции. Программа содержит 30 часов образовательного контента о предпринимательском мышлении, бизнес-планировании, проработки юнит-экономики и решении юридических вопросов.
Каждую команду будет сопровождать личный куратор. Также у участников будет возможность получить поддержку или сопровождение от бизнес-трекера. Помимо образовательной программы предусмотрены еженедельные нетворкинг-сессии с экспертами, закрытые мероприятия с компаниями-партнерами и презентация продукта инвесторам в финале.
Акселерацию в Cosmodrome будут курировать авторитетные эксперты в разных сферах. Весь процесс будет максимально открытым: вступить сможет любой участник Mesto, а прохождение программ и сессий будет транслироваться на всю аудиторию сообщества.
Каждый новый набор в акселератор будет посвящен определенной теме, задаче или социально значимой проблеме. Первый трек акселератора будет посвящен b2b-стартапам.
Попасть в акселератор смогут все стартапы на стадии MVP. Для этого нужно заполнить заявку на сайте.
Место — это сообщество с более чем 19 000 участников, где русскоязычные единомышленники помогают друг другу совместно создавать полезные компании и продукты. В Месте русскоязычные эксперты со всего мира из разных областей – от IT до дизайна или промышленности – могут знакомиться, помогать в развитии проектов друг друга, вместе учиться и создавать новую культуру предпринимательства. Чтобы присоединиться, необходимо отправить заявку через сайт.
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