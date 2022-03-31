В 2022 году себестоимость автоперевозок вырастет почти на треть

В России за последний месяц себестоимость транспортировки выросла на 10–12%, цена обслуживания грузовой техники – на 60%, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие – на 87%. К концу года себестоимость может увеличится до 32%. Это отразится на товарах массового спроса в магазинах.

Рост затрат на обслуживание техники произойдет до конца года в том числе из-за приостановки действия сервисных контрактов с авторизованными центрами зарубежных производителей грузовиков Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, говорится в обращении к бизнес-омбудсмену гендиректоров компаний ПЭК, GLT, «Альтика М», СПАК и Dentro, пишут «Ведомости».

До санкций перевозчики оплачивали техобслуживание и ремонт в сервисах раз в несколько месяцев. Теперь же всех перевели на предоплату. Это приводит к кассовым разрывам, а из-за увеличившихся сроков ремонта могут вырасти и сроки доставки, говорится в письме.

Руководители компаний попросили ряд послаблений, в том числе до конца этого года отменить транспортный налог и утилизационный сбор, освободить автоперевозчиков на три года от налога на прибыль. «Отмена транспортного налога и утильсбора снизит финансовую нагрузку при покупке техники, с учетом того что иностранные грузовики уже подорожали в два раза, а стоимость отечественных увеличилась на 60%», – добавил замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

Компании также просят субсидируемые кредиты на пополнение оборотных средств, на лизинговые платежи и покрытие кассовых разрывов с нулевой ставкой. В письме говорится, что эти меры позволят сохранить в секторе как минимум 90% рабочих мест и «высвободить денежные средства на ремонт и обслуживание автопарка».

В начале марта частные продавцы автомобилей и дилеры в последние дни на фоне нестабильной ситуации на рынке начали останавливать продажи. Вместе с активным сокращением предложения растет спрос на автомобили. Так, по данным «Дром», за первую неделю марта он увеличится на 35%. На сегодняшний день рынок продолжает оставаться нестабильным, добавили в компании.

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