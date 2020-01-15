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Сервис с короткими зацикленными видео Coub перешел под контроль «Комитета»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Развлекательный сервис с короткими зацикленными видео Coub перешел под полное управление «Комитета», развивающего vc.ru, DTF и TJ. Сооснователь и CEO Coub Антон Гладкобородов уйдет из компании, сообщает vc.ru.

Сервис с короткими зацикленными видео Coub перешел под контроль «Комитета»

Стартап перешел в полное владение и управление «Комитета» с 1 января 2020 года. Сделка прошла при содействии LVL1 Льва Левиева. У предпринимателя есть доли в обеих компаниях.

Coub будет переведен на единую технологическую платформу, на которой работают vc.ru, DTF и TJ. 

«Комитет» намерен пересмотреть продуктовую стратегию сервиса, наладить базовую монетизацию, а также оптимизировать расходы через синхронизацию технологических решений.

Coub был запущен в 2012 году. Пользователи сервиса могут создавать короткие зацикленные ролики из любого видео с Facebook, Youtube и UploadHero. Юзеры обрезают видео до нужного размера, выделяют ту часть, которую считают лучшей, и накладывают на нее музыку или звуки.

В 2016 году Coub провел перенос аккаунтов с аналогичного американского сервиса Vine, владельцы которого объявили о закрытии. В том же году Coub стал выпускником Y Combinator.

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