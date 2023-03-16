Каждый седьмой россиянин в 2022 году намеренно покупал контрафакт — ВШЭ

Треть россиян готовы покупать контрафактные товары, показал опрос ВШЭ, на данные которого ссылается РБК. При этом 15% намеренно покупали подделки в 2022 году, еще 19% подозревают, что могли приобретать такую продукцию.

Уверены, что в прошлом году не покупали контрафакт, 66% россиян.

Покупателей контрафакта в ходе исследования поделили на две группы: те, кто покупал поддельные товары намеренно, и те, кто был обманут со стороны продавцов (24% и 54% соответственно). Каждый пятый (22%) отметил, что в каких-то случаях знал, а в каких-то не знал о том, что приобретает.

Эксперты ВШЭ из полученных результатов сделали вывод, что на российском рынке преобладает ненамеренная покупка подделок, связанная с обманом со стороны продавца.

Опрос также показал, что 34% россиян готовы покупать контрафакт. Эта цифра почти вдвое превышает уровень сознательных покупок поддельных товаров. При этом чуть менее половины респондентов (49%) не выразили такой готовности, а 11% сомневаются в своих намерениях. Еще около 7% затруднились дать ответ.

Самые популярные контрафактные товары у россиян — одежда и обувь (40%). Меньше всего опрошенные покупают поддельные автозапчасти и софт (2,1% и 3,5% соответственно). Также россияне покупают поддельные табачные изделия (22,5%) и продукты питания (21,9%).

Фото на обложке: Unsplash