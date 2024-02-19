Дептранс создаст систему регистрации и учета курьеров для контроля времени их работы и перемещений

Департамент транспорта Москвы хочет создать систему регистрации и учета курьеров, которая будет отслеживать их время работы и перемещения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Также предлагается проводить единое тестирование на знание правил безопасного вождения и фиксировать городскими камерами ID курьеров по номерам на сумках и форме.

Среди других предложений — сверять планы открытия дарксторов (места хранения и сбора заказов) с городскими властями, чтобы развивать вокруг них транспортную инфраструктуру.

По данным РБК, встреча, где Дептранс, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и крупнейшие игроки рынка доставки обсуждали стандарт работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие, прошла 30 января. Также на встрече присутствовали «Вкусвилл», «Яндекс Еда», Ozon fresh, «СберМаркет», «Самокат», «Магнит», X5 Group, Dodo Brands и «Кухня на районе».

По словам одного из собеседников издания, обсуждались вопросы саморегулирования и договоренности с регулятором, а не законодательные изменения.

Дептранс предложил ввести ограничения, аналогичные тем, что установлены для арендуемых самокатов. В частности, необходимо соблюдать правила парковки, встроить ограничитель скорости до 25 км/ч и передавать телематику поездок, которая позволяет СИМ автоматически замедляться в установленных медленных зонах, сообщили в пресс-службе департамента.

Источники РБК предупредили о рисках в обсуждаемых инициативах. В частности, резкое введение «жесткого» регулирования ограничит легкий доступ в профессию, а это усилит дефицит кадров в отрасли и скажется на стоимости доставок.

По оценке Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), в 2023 году в курьерской доставке были заняты около 1,2 млн человек, а дефицит составил не менее 100 тыс. человек.

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