«Яндекс», «Кухня на районе» и другие сервисы доставки еды создали принципы этичной работы с курьерами

Сервисы «Яндекса» — «Еда», «Лавка», «Доставка», «Маркет», а также «Кухня на районе», Broniboy, Chibbis и «Рестомания» разработали единые правила «честного и равноправного» сотрудничества с курьерами. Они перечислены в открытом документе, который может взять за стандарт любая компания.
Партнеры договорились «открыто и полно» информировать доставщиков об изменениях в условиях сотрудничества, разрешать спорные ситуации с ресторанами и клиентами, заниматься велобезопасностью, инвестировать в зоны отдыха, а также разрабатывать социальные и образовательные программы для курьеров.
Принципы сотрудничества с курьерами:
- Прозрачность (информировать о правилах заранее, понятные условия дохода и т.д).
- Безопасность (объяснять правила дорожного движения, мониторить манеру езды, не ставить скорость доставки выше безопасности и т.д).
- Забота о благополучии (дать возможность выбрать удобный график доставок, вкладываться в создание зон отдыха, разрабатывать программы страхования и т.д).
- Помощь и поддержка (развивать собственную службу поддержки курьеров, объективно расследовать конфликты, давать возможность обжаловать отключение от сервиса и т.д).
- Взаимоуважение.
Фото на обложке: ShotPrime Studio /
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