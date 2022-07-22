Сервисы «Яндекса» — «Еда», «Лавка», «Доставка», «Маркет», а также «Кухня на районе», Broniboy, Chibbis и «Рестомания» разработали единые правила «честного и равноправного» сотрудничества с курьерами. Они перечислены в открытом документе, который может взять за стандарт любая компания.

«Яндекс», «Кухня на районе» и другие сервисы доставки еды создали принципы этичной работы с курьерами