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МТС запустила курс по методологии DevOps для студентов ВШЭ

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

МТС запустила курс «DevOps: методология и практика» на базе факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ. Он рассчитан на четверокурсников программы бакалавриата «Прикладная математика и информатика».

МТС запустила курс по методологии DevOps для студентов ВШЭ

Курс разработан образовательным центром МТС.Тета при поддержке облачного провайдера #CloudMTS. За время обучения студенты изучат подходы к разработке, освоят базовые инструменты, а также получат рекомендации, какие навыки необходимо развивать дополнительно в зависимости от карьерного трека.

Одна из лекций будет посвящена работе с облачными платформами и контейнерной архитектуре. На ресурсах провайдера преподаватель развернет виртуальную машину и продемонстрирует ключевые инструменты автоматизации процессов.

В конце курса студенты закрепят знания участием в двух тренировочных собеседованиях. Также четверокурсники получат грант от #CloudMTS, который можно потратить на ресурсы облачного провайдера для самостоятельного изучения DevOps-практик.

«DevOps-инженер — очень востребованная и хорошо оплачиваемая профессия. Сейчас мы наблюдаем дефицит на российском рынке ИТ-кадров. Расширение перечня обучающих программ по подготовке специалистов — одно из решений этой проблемы, и партнерство с таким вузом, как ВШЭ, для экосистемы МТС очень важно и ценно. Мы любим делиться опытом и знаниями, будем рады видеть студентов на наших курсах», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

«Работа над прикладными задачами является важнейшим этапом обучения всех студентов на факультете компьютерных наук. Тем более нам важны проекты, которые выполняются под руководством ведущих ИТ-компаний. Так, благодаря участию студентов в новом проекте от компании МТС студенты смогут приобрести новые знания и умения под руководством высококвалифицированных менторов. Важно, что предлагаемый курс направлен именно на подготовку специалистов в области DevOps, которые в настоящий момент пользуются большим спросом среди работодателей», — отметил заместитель декана ФКН по учебно-методической работе Илья Самоненко.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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