Технопарк Astana Hub запустил бесплатную онлайн-школу для инвесторов
Технопарк Центральной Азии Astana Hub запустил бесплатную онлайн-школу для инвесторов Investors School. Об этом Rusbase рассказал представитель Astana Hub.
«Курс будет полезен для владельцев крупного бизнеса с капиталом, бизнес-ангелов, топ-менеджеров корпоративного сектора, успешных предпринимателей. Отправить заявку в Investors School могут все желающие, независимо от страны проживания, при этом необходимо учесть, что язык обучения в программе — русский», — говорится в сообщении.
В Investors School будут разобраны следующие темы:
- как заработать на рынке венчурных инвестиций;
- как оценивать технологические стартапы;
- как формировать инвестиционный портфель;
- куда лучше инвестировать.
Главное условие для участников — наличие собственного капитала и желание начать инвестировать. Зарегистрироваться на Investors School можно по ссылке.
Фото: Unsplash
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