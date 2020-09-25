Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Технопарк Astana Hub запустил бесплатную онлайн-школу для инвесторов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Технопарк Центральной Азии Astana Hub запустил бесплатную онлайн-школу для инвесторов Investors School. Об этом Rusbase рассказал представитель Astana Hub.

Технопарк Astana Hub запустил бесплатную онлайн-школу для инвесторов

«Курс будет полезен для владельцев крупного бизнеса с капиталом, бизнес-ангелов, топ-менеджеров корпоративного сектора, успешных предпринимателей. Отправить заявку в Investors School могут все желающие, независимо от страны проживания, при этом необходимо учесть, что язык обучения в программе — русский», — говорится в сообщении.   

В Investors School будут разобраны следующие темы:

  • как заработать на рынке венчурных инвестиций;
  • как оценивать технологические стартапы;
  • как формировать инвестиционный портфель;
  • куда лучше инвестировать.

Главное условие для участников — наличие собственного капитала и желание начать инвестировать. Зарегистрироваться на Investors School можно по ссылке.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 сентября 2020

Survival Tech

25 сентября 2020

Sport Tech

28 сентября 2020

GenerationS ищет инновационные решения в области минеральных удобрений

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма