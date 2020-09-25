Технопарк Astana Hub запустил бесплатную онлайн-школу для инвесторов

«Курс будет полезен для владельцев крупного бизнеса с капиталом, бизнес-ангелов, топ-менеджеров корпоративного сектора, успешных предпринимателей. Отправить заявку в Investors School могут все желающие, независимо от страны проживания, при этом необходимо учесть, что язык обучения в программе — русский», — говорится в сообщении.