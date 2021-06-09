Россия заняла 9 место в мире по уровню компетенций в области бизнеса и технологий — исследование

Россия заняла 9 место в мире по уровню компетенций в области бизнеса, технологий и науки о данных. Об этом сообщается в Global Skills Report 2021, который подготовила образовательная онлайн-платформа Coursera.

Уровень владения этими навыками в России составил 93%. Для оценки компания исследовала данные 77 млн учащихся на платформе более чем в 100 странах мира с начала пандемии.

В прошлом году Россия стала страной с самым высоким уровнем навыков в сфере технологий. В этом году ее опередили Чехия, Венгрия, Болгария, Беларусь и Украина.

Российские специалисты демонстрируют высокие результаты в области компьютерного программирования (100% владения навыками), работы с базами данных (98%) и веб-разработки (99%). Однако страна занимает низкие позиции в сфере безопасности информационных систем (12%), облачных технологий (22%) и компьютерных сетей (29%).

В прошлом году Россия возглавила рейтинг уровня компетенций в области науки о данных. Сейчас Россия расположилась после Финляндии, Дании и Бельгии.

В области науки о данных российские специалисты демонстрируют высокий уровень владения математикой (99%) и статистическим программированием (100%), но низкие результаты в навыке анализа данных — всего 2%.

В области бизнес-навыков Россия конкурентоспособна, но ее результаты не столь высоки, как в технологиях и науки о данных: она занимает 24 место в мировом рейтинге с уровнем компетенций 79%.

Самая выдающаяся бизнес-компетенция российских специалистов — управление человеческими ресурсами (100%). При этом россияне демонстрируют слабое владение навыками в области бухгалтерского учета (10%), предпринимательства (36%), управления финансами (36%), лидерства и управления (38%).

«Этот отчет призван помочь государственным организациям и потенциальным работодателям проанализировать пробелы в квалификации специалистов, выходящих на рынок труда, определить их роли в компании и описать конкретные необходимые для них навыки. В том числе для кандидатов, которых ранее не рассматривали на эти должности», — сообщил гендиректор Coursera Джефф Маджионкальда, слова которого приводятся в сообщении.

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Фото: Unsplash