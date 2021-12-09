Суд на два месяца арестовал владельца «Рив Гош» Августа Мейера по обвинению в мошенничестве

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца совладельца сети «Рив Гош» и интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, сроком по 07.02.2022», — сказано в сообщении.
Как ранее сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на суммы 1,4 млрд рублей и 1 млрд рублей. Вину он не признает.
Жена Мейера является обвиняемой по уголовному делу, в отношении нее следствие планирует ходатайствовать об избрании меры в виде домашнего ареста. Следователь, обосновывая ходатайство, указал, в том числе, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества.
Август Мейер был задержан 8 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Также задержана его супруга и деловой партнер Инна Мейер.
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Фото на обложке: Aerial Mike /
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