Суд на два месяца арестовал владельца «Рив Гош» Августа Мейера по обвинению в мошенничестве

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, сроком по 07.02.2022», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на суммы 1,4 млрд рублей и 1 млрд рублей. Вину он не признает.

Жена Мейера является обвиняемой по уголовному делу, в отношении нее следствие планирует ходатайствовать об избрании меры в виде домашнего ареста. Следователь, обосновывая ходатайство, указал, в том числе, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества.

Август Мейер был задержан 8 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Также задержана его супруга и деловой партнер Инна Мейер.