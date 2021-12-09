Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Суд на два месяца арестовал владельца «Рив Гош» Августа Мейера по обвинению в мошенничестве

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца совладельца сети «Рив Гош» и интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд на два месяца арестовал владельца «Рив Гош» Августа Мейера по обвинению в мошенничестве

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, сроком по 07.02.2022», — сказано в сообщении. 

Как ранее сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на суммы 1,4 млрд рублей и 1 млрд рублей. Вину он не признает.

Жена Мейера является обвиняемой по уголовному делу, в отношении нее следствие планирует ходатайствовать об избрании меры в виде домашнего ареста. Следователь, обосновывая ходатайство, указал, в том числе, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества.

Август Мейер был задержан 8 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Также задержана его супруга и деловой партнер Инна Мейер.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Aerial Mike / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Фонд Абрамовича Impulse VC инвестировал в LegalTech-стартап Пинского в раунде на €500 тысяч
  2. 2 Китай ограничит иностранные инвестиции в IT-стартапы
  3. 3 Совладельцев «Рив Гош» и «Юлмарта» задержали по подозрению в хищении 2,3 млрд рублей
  4. 4 В России заблокировали сайт браузера Tor
  5. 5 Энергетики начали повышать тарифы для российских криптоферм через суд
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

09 декабря 2021

12|21

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

10 декабря 2021

FintechHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ