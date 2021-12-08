Совладельцев «Рив Гош» и «Юлмарта» задержали по подозрению в хищении 2,3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге задержали Августа Мейер — владельца «Рив Гош» и совладельца интернет-ритейлера «Юлмарт». Также задержана его супруга и деловой партнер Инна Мейер.

Они подозреваются в хищении 2,3 млрд рублей у «Сбера», которые были получены «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса, пишет «Коммерсантъ». Задержание стало продолжением расследования уголовного дела о хищениях у Сбербанка. Его первым фигурантом в 2017 году стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин.

Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему затем переквалифицировали на менее тяжкую статью — причинение ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Однако, по данным газеты, прокуратура решила отменить это решение, и дело вновь расследуется по факту мошенничества.

Сейчас Августа Мейера и Инну Мейер сотрудники Следственного комитета России допрашивают в качестве подозреваемых. Не исключено, что в ближайшее время они могут поменять свой статус, став обвиняемыми, пишет «Коммерсантъ». По итогам первых следственных действий будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее «Сбер» смог отсудить у структур «Юлмарта» сумму в 1 млрд рублей в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако попытки взыскать убытки на аналогичную сумму с акционеров «Юлмарта» потерпели неудачу.

«Юлмарт» с 2016 года находится в состоянии затяжного конфликта между мажоритарными акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером (совместно в их владении 61,5% ритейлера) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Предприниматели разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса, ритейлер потерял позиции на рынке, а с начала 2020 года фактически прекратил работу. Некоторые юридические лица компании проходят процедуру банкротства.

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