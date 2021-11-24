Суд признал законным штраф ФАС для Booking.com в размере 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в размере 1,3 млрд рублей, который Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Booking.com за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

Суд первой инстанции отклонил заявление Booking.com, сообщило агентство «Прайм». Компания просила изменить постановление ФАС о наложении оборотного штрафа за навязывание гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и снизить размер штрафа.

По словам представителя Booking.com, ведомство не учло смягчающие обстоятельства, в частности, сотрудничество компании с ФАС и предоставление всей информации. По мнению Booking.com, правомерный размер штрафа должен составлять 150 млн рублей. Заявитель подчеркнул, что своими действиями компания не причинила никому убытков и не извлекла за их счет для себя никакой выгоды.

Представитель ФАС в свою очередь заявил, что информацию компания предоставляла по запросам службы, что не может быть признано содействием антимонопольному разбирательству. Кроме того, до вынесения оспариваемого постановления Booking.com проигнорировала два предупреждения ФАС.

ФАС наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей в августе 2021 года после жалобы «Опоры России». Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам некоторые условия договора, из-за которых они не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе. Ведомство установило, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы гостиниц

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