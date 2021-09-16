Судебные приставы займутся принудительным взысканием штрафов с Twitter

Таганский суд Москвы направил в Службу судебных приставов материалы в отношении Twitter о принудительном взыскании с соцсети штрафов, назначенных ей за нарушение законодательства РФ.

«В связи истечением срока добровольного исполнения решения суда, судебным приставам сегодня направлены материалы для принудительного исполнения решения о взыскании назначенных компании Twitter административных штрафов», — сообщили «Интерфаксу» в Таганском суде Москвы.

Там пояснили, что по судебным решениям, которые уже вступили в законную силу, Twitter обязана оплатить 8,9 млн рублей. По остальным штрафам судебные решения либо не вступили в законную силу, так как либо обжалованы, либо у компании еще есть время для добровольного погашения.

Twitter с начала 2021 года неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение законодательства РФ. Соцсеть была признана виновной в правонарушениях, предусмотренных ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

В апреле 2021 года Twitter была оштрафована на 8,9 млн рублей. В мае на соцсеть был наложен штраф в размере 19 млн рублей. В сентябре 2021 года суд оштрафовал Twitter еще на 5 млн рублей. В настоящее время общая сумма штрафов соцсети в России составляет около 45 млн рублей.

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Фото: Pexels