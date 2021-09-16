Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Судебные приставы займутся принудительным взысканием штрафов с Twitter

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Таганский суд Москвы направил в Службу судебных приставов материалы в отношении Twitter о принудительном взыскании с соцсети штрафов, назначенных ей за нарушение законодательства РФ.

Судебные приставы займутся принудительным взысканием штрафов с Twitter

«В связи истечением срока добровольного исполнения решения суда, судебным приставам сегодня направлены материалы для принудительного исполнения решения о взыскании назначенных компании Twitter административных штрафов», — сообщили «Интерфаксу» в Таганском суде Москвы.

Там пояснили, что по судебным решениям, которые уже вступили в законную силу, Twitter обязана оплатить 8,9 млн рублей. По остальным штрафам судебные решения либо не вступили в законную силу, так как либо обжалованы, либо у компании еще есть время для добровольного погашения.

Twitter с начала 2021 года неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение законодательства РФ. Соцсеть была признана виновной в правонарушениях, предусмотренных ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

В апреле 2021 года Twitter была оштрафована на 8,9 млн рублей. В мае на соцсеть был наложен штраф в размере 19 млн рублей. В сентябре 2021 года суд оштрафовал Twitter еще на 5 млн рублей. В настоящее время общая сумма штрафов соцсети в России составляет около 45 млн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Pexels

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  2. 2 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  3. 3 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  4. 4 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
  5. 5 5 женщин-лидеров в сфере технологий
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 сентября 2021

Питч-сессия «DigitalHealth»

19 сентября 2021

Raifhack DS — онлайн-хакатон от Райффайзенбанка

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма