Cуд отклонил жалобы Natura Siberica на взыскание 2,9 млрд рублей за пожар на арендованном заводе

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и страховой компании «Ингосстрах» взыскала около 2,9 млрд рублей с ООО «Первое решение», основного юрлица Natura Siberica.

Апелляционный суд отклонил жалобы на принятое в сентябре 2021 года решение арбитражного суда Московской области, сообщило агенство «Прайм». Суд тогда взыскал около 1,5 млрд рублей в пользу «Ингосстраха» и около 1,4 млрд рублей в пользу ДОЗАКЛ.

Апелляционные жалобы на решение подали как ответчик ООО «Первое решение», так и истец ДОЗАКЛ, поскольку его исковые требования первая инстанция удовлетворила не в полном объеме. Завод требовал взыскать с владельца бренда Natura Siberica около 2,7 млрд рублей за пожар на производстве, площади на котором арендовала компания. В результате пожара был уничтожен весь главный производственный корпус, оборудование и товарно-материальные ценности. В компании говорили, что пожар случился не по ее вине.

В июле 2021 года Natura Siberica предупредила, что из-за проигрыша в суде по этому иску компания может полностью прекратить деятельность.

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года, не оставив завещания. После этого в компании начался корпоративный конфликт, связанный с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков.

Переговоры о распределении долей в Natura Siberica ведут АФК «Система», которая ранее договаривалась о покупке долей первой жены Трубникова Ирины. И структуры Олега Дерипаски, которые владеют заводом ДОЗАКЛ. В ноябре 2021 года к переговоровам присоединился глава золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.

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