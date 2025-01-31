Петербургские суды начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» вслед за московскими

Районные суды Санкт-Петербурга приостановили деятельность трех магазинов сети «Светофор» по искам Роспотребнадзора, который обнаружил грубые нарушения санитарного законодательства. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ходе проверки специалисты ведомства выявили нарушения в четырех торговых объектах, в том числе неудовлетворительное санитарно-техническое содержание производственных помещений, несоблюдение поточности технологического процесса при фасовке продукции, отсутствие нужного технологического оборудования и условий его санитарной обработки.

«В связи с изложенным, управлением применена обеспечительная мера в виде временного запрета производственной деятельности (фасовки продукции) ООО «Торгсервис 78» по четырем объектам. Материалы дел переданы в районные суды Санкт-Петербурга для принятия решения об административном приостановлении деятельности», — следует из сообщения Роспотребнадзора.

Там отмечается, что в настоящий момент деятельность трех магазинов «Светофор» приостановлена. Кроме того, в 18 торговых точках забраковано свыше 2 т некачественной пищевой продукции и 150 единиц непродовольственных товаров.

Для проведения лабораторных исследований специалисты Роспотребнадзора отобрали более 190 проб продовольственных и непродовольственных товаров. «Исследования продукции продолжаются. По результатам проверки управлением будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — резюмировали в ведомстве.

29 января «Ведомости» сообщили, что суды приостановили деятельность магазинов ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», которые управляют торговыми точками под брендом «Светофор» в Москве и Подмосковье. Причиной также стали иски Роспотребнадзора, который обнаружил санитарные нарушения.