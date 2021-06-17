Москва продлевает коронавирусные ограничения. Они касаются работы бизнеса из сферы услуг, общепита и других, а также посещения общественных мест. Эксперты, опрошенные RB.ru , были готовы к такому решению и рассказали о том, как ограничения скажутся на бизнесе.

Ограничения продлятся минимум до 27 июня. О решении Сергея Собянина «Ведомостям» сообщила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Официальный указ мэра Москвы пока не опубликован.

Запрещено будет посещать общественные места: зоопарки, детские комнаты. Будут закрыты аттракционы в парках, детские и спортивные площадки, пункты проката и другие объекты.

С 23.00 до 06.00 будет ограничена работа общепита – разрешат оформлять только заказы на вынос. Фудкорты в торговых центрах также смогут работать только на доставку.

15 июня RB.ru выпустили подробный материал с комментариями и рассуждениями экспертов и деятелей бизнеса о том, как коронавирусные ограничения сказались и скажутся на работе предприятий.

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