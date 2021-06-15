«Мы все готовимся к худшему»: бизнес прогнозирует продление ограничений после 20 июня

Предприятия общепита и представители ивент-индустрии опасаются продления введенных 12 июня ограничений, а также говорят о том, что в этом случае власти должны предложить и действенные меры поддержки. RB.ru узнал у предпринимателей, насколько снизится их доход из-за «длинных выходных», а также о том, какой поддержки ждет бизнес.

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С 13 по 20 июня московские рестораны и клубы с 23:00 до 06:00 могут обслуживать посетителей только навынос. Закрыты детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах, не работают «объекты отдыха и развлечений» в городских парках и на природных территориях.

Длинные «каникулы» и выручка

Вновь вступившие ограничения в Москве — очередной мощный удар по отрасли, считает ресторатор, владелица ресторанной группы Bazar Family (сеть «Винных базаров», бар «Танцы food&people», гастробар «Игристый», пиццерия Crosta, бистро «Французы», «Базар Мангал») Евгения Качалова.

«Казалось бы, что страшного в работе заведений до 23:00? Но для нашей, преимущественно барной индустрии, это катастрофично. Основная посадка в барах происходит приблизительно около 20:00 и продолжается до 2-3 часов ночи. Соответственно, ограничения отнимают у нас приблизительно 50% выручки, а на некоторых проектах (танцевальные проекты) — до 70-80%», — перечисляет Качалова.

В Ginza Project Moscow ожидают падения выручки по тем проектам, что работали после 23 часов, на 20%. Со своей стороны проект соблюдает все требования безопасности и делает все, чтобы не оказаться во втором локдауне.

«Пока непонятны детали работы Даниловского рынка, формулировка "приостанавливается посещение фуд-кортов" трактуется неоднозначно, мы запросили разъяснения. В целом, готовы ко всем вариантам: можно будет работать навынос — будем работать навынос», — сообщил управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

Ограничения на работу с 23:00 до 6:00 могут серьезно ударить по доходам рестораторов. В период жесткого локдауна прошлого года ограничения принесли снижение оборота по кассам до 70%, подсчитала гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Логично предположить, что эта неделя также окажется для бизнеса не самой хлебной — оборот может снизиться вплоть до 50%, а в местах, ориентированных на ночной график, выпасть вовсе, а месячная выручка упасть по меньшей мере на четверть, — отмечает она. — Гарантий же, что после 20 июня жизнь вернется в привычное русло, нет — по крайне мере динамика распространения Covid 19 оптимизма точно не внушает».

Общепит получит снижение выручки до 20%, прогнозирует председатель совета директоров компании «Совфрахт», руководитель московского регионального отделения Партии Роста Дмитрий Пурим. Особенно пострадают те, кто вложился в летние террасы, которые популярны именно в ночное время. В этом случае падение объемов составит до 50%.

«У меня нет уверенности, что этими датами все ограничится. По опыту предыдущих ограничений, эти "каникулы" могут продлевать сколь угодно долго. В связи с этим оценивать сейчас глубину падения не представляется возможным», — отмечает вице-президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений, основатель семейных парков приключений «Zaмания» Павел Ковшаров.

По его словам, несмотря на то, что бизнес уже 1,5 года находится в режиме «от частичного до полного ограничения», системных ограничительных мер нет.

Выручка предприятий развлекательного профиля за время закрытия полностью сойдет на нет, полагает руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Потери дохода общепита, по его словам, составят меньше 20%. «Непонятна, правда, ситуация с фуд-кортами — можно ли им работать навынос, или нет», — отмечает он.

Спорная ситуация с работой фуд-холлов

Самое главное, что мы хотим сейчас понимать — реальные правила игры, говорит ресторатор, совладелец и автор концепции гастрономической улицы strEAT Максим Попов.

«Гастрономическая улица strEAT — это фуд-холл, расположенный на первом этаже абсолютно обособленного здания, у нас есть отдельный вход, обслуживание, QR-меню, — этот формат не имеет ничего общего с фуд-кортами на верхних этажах торговых центров. Поэтому совершенно неочевидно, чем мы отличаемся от ресторанов и кафе в бизнес-центрах, которые порой не имеют сервиса, собирают огромные очереди, но при этом не попадают под ограничения», — сетует Попов.

По его словам, если ситуация не изменится, падение доходов в гастромаркетах и фуд-холлах приблизится к 90%.

«Я развиваю проекты в разных форматах, но большинство из них работают в формате современного фуд-холла — это тот формат, который закрыт сейчас полностью. Мы можем работать на доставку, но когда проект изначально не был ориентирован на нее — это тяжело. Доставка в данном формате скорее способ быть у гостей на виду, но не способ заработка», — добавляет совладелец гастрономических проектов «ЯвТай», «Луи Оньён», Genso sushi и других, участник Союза управляющих ФРиО Мария Искусных.

Можно считать, что выручки за эту неделю у нас не будет, соответственно, концепции фуд-холлов, которые не заточены на доставку, — потеряют примерно 25% выручки, если не будут работать неделю, оценивает она.

«На мой взгляд, вероятность продления ограничений очень велика. Если это правда на неделю — то я буду приятно удивлена. Мы все готовимся к худшему. Да, мы понесем убытки, но сможем продолжить работать. Если же карантин для фуд-холлов и фуд-кортов продлят — это будет очень сильным ударом для наших "концепций-малышей"», — предупреждает Искусных.

Какие меры поддержки нужны бизнесу

По мнению основателя семейных парков приключений «Zaмания» Павла Ковшарова, бизнесу, работа которого ограничивается, необходимы меры поддержки. Самыми действенными Ковшаров считает кредит без процентов и залогов на срок ограничений, плюс дополнительные шесть месяцев; субсидируемый кредит в случае ограничений более месяца; отмену НДФЛ и социального налога; замену штрафов на предупреждения; пересмотр мер безопасности (в частности, отказ от перчаток).

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова также считают, что лучшая мера поддержки — не закрывать бизнес на карантин. «Но если ограничения все же продлят, то лучшими мерами поддержки стали бы списание налогов, зарплатные субсидии, льготы по аренде, снижение налоговых ставок», — отметил глава экспертного центра при уполномоченном Антон Свириденко.

По словам участника Союза управляющих ФРиО Марии Искусных, для фуд-холл проектов «хотелось бы отменить/отложить необходимость оплаты отчислений в пенсионный фонд — 1% от суммы выручки, превышающей 300 тысяч рублей» (оплата этого процента приходится на 1 июля за весь 2020 год). Также, по ее словам, необходима возможность «не продлевать локдаун, и тогда никакой поддержки не потребуется».

По словам Искусных, также нужно простимулировать арендодателей — предоставить им льготы по налогам или отменить арендную плату, чтобы арендодатель смог предоставить предпринимателям скидку за этот период.

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