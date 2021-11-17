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В Израиле начнут промышленное производство созданного из грибов молока

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Промышленное производство молока из грибов, состав которого почти полностью идентичен коровьему, начнут в 2023 году. Об этом заявил производитель — израильский стартап Imagindairy, который на посевном раунде финансирования привлек $13 млн.

В Израиле начнут промышленное производство созданного из грибов молока

О планах компании Imagindairy из Тель-Авива рассказала газета The Guardian. Стартап намерен начать промышленное производство идентичного коровьему молока в 2023 году.

Сообщается, что Imagindairy привлекла $13 млн в посевном раунде финансирования. При этом, по данным Crunchbase, это первые привлеченные компанией средства.

Компания разработала систему производства молока с использованием технологий искусственного интеллекта, системной биологии и грибов. Последние совместно с различными микроорганизмами выступают в роли коров – вырабатывают белки и казеин, которые являются основой множества молочных продуктов.

По оценкам Imagindairy, для производства молока им требуется в 10 раз меньше воды и в 100 раз меньше земли, чем для производства коровьего молока. Также их технология исключает выбросы метана.

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Фото: Billion Photos / Shutterstock, Imagindairy

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