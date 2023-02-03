В марте «Яндекс» откроет в Турции офис и коворкинг

В Стамбуле 1 марта заработает хаб «Яндекса», рассказал источник, знакомый с ситуацией, агентству ТАСС. По его сведениям, в Турции откроется коворкинг и офис компании.

«Да, расширяем количество хабов. Новый хаб открывается в Турции», — отметил источник.

Он также уточнил, что устройство в новый офис займет до трех месяцев. Хаб открывается для команд компании, которым необходимо постоянно пребывать в Турции, сообщили в пресс-службе «Яндекса». Они будут заниматься развитием сервисов на локальном рынке.

В компании также рассказали, что успешно ведут бизнес в Турции, в частности, местным пользователям уже доступны картографические и логистические сервисы.

«Яндексу» удалось избежать масштабных санкций, которые наложили на некоторые российские компании после начала боевых действий на территории Украины. Однако в санкционный список Евросоюза попали основатели «Яндекса» Аркадий Волож и топ-менеджер компании Тигран Худавердян. Им пришлось покинуть руководящие должности.

В конце декабря Аркадий Волож выступил с прощальным обращением к коллективу компании.

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