Аркадий Волож объявил об уходе из «Яндекса» и попрощался с сотрудниками компании

Сооснователь и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что покидает все должности в компании, и попрощался с сотрудниками, поздравив их с предстоящими праздниками.

Ранее Аркадий Волож и топ-менеджер компании Тигран Худавердян попали в санкционный список Евросоюза и вынуждены были покинуть руководящие должности в «Яндексе».

В распоряжение редакции The Bell (признана в России иноагентом) попало прощальное обращение предпринимателя к команде «Яндекса». В посте Волож сообщает, что в текущих условиях оценивает планы по реструктуризации компании скорее позитивно.

В ноябре «Яндекс» подтвердил намерения реструктурировать корпоративное управление. Речь идет о выделении головной компании — зарегистрированной в Нидерландах Yandex N. V. в отдельную группу. Она продолжит работать под брендом «Яндекса», а сама Yandex N. V. выйдет из состава акционеров этой группы и проведет ребрендинг.

«В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год – хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами. "Яндекс" — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе – с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны. Люблю вас всех и обнимаю. Мне вас очень не хватает. Пусть новый год принесет всем мир», — написал Аркадий Волож.

В декабре, покинув пост председателя Счетной палаты, на должность советника по корпоративному развитию «Яндекса» пришел Алексей Кудрин. В начале осени СМИ писали, что Волож предложил Кудрину 5%-ю долю в «Яндексе» за помощь в разделе российского и международного бизнеса компании.

Фото на обложке: government