Аркадий Волож предложил Алексею Кудрину 5% «Яндекса» за помощь в разделении активов — Forbes

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину 5%-ую долю в компании за помощь в разделении российского и международного бизнеса «Яндекса». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Стоимость этого пакета составляет $325 млн. Глава Счетной палаты, по данным издания, получит долю в «Яндексе» через опционы.

Волож, как утверждает источник, собирается выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотников и развивать его за пределами РФ, остальные активы останутся в России.

Кудрин, как сообщается, обещает помощь с таким разделением, за что ему и пообещали акции. Этот вопрос Кудрин и Волож обсуждали в Тель-Авиве, куда летал глава Счетной палаты.

По состоянию на 23 сентября капитализация «Яндекса» составляет $6,51 млрд. Таким образом, доля Кудрина в «Яндекс» оценивается примерно в $325 млн. В «Яндексе» отказались от комментариев. Представитель Кудрина не ответил на запрос.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент России согласовал переход Алексея Кудрина в «Яндекс», однако пресс-секретарь президента позднее опроверг эту информацию.

Источники Forbes также сообщают, что глава СП РФ поучил предложение войти в совет директоров «Яндекса». Один из них уточняет, что Кудрин возглавит компанию.

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