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No-code-платформа Creatio привлекла $200 млн при оценке в $1,2 млрд

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Проект Creatio, разрабатывающий no-code-платформу для автоматизации CRM и бизнес-процессов, привлек $200 млн инвестиций. Об этом сообщает TechCrunch.

No-code-платформа Creatio привлекла $200 млн при оценке в $1,2 млрд
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Лид-инвестором выступил фонд Sapphire Ventures. Таже в раунде приняли участие StepStone Group и нынешние инвесторы Volition Capital и Horizon Capital

Оценка проекта по итогам сделки составила $1,2 млрд. Таким образом, стартап получил статус «единорога» (частная компания, получившая рыночную оценку стоимости более $1 млрд — прим. ред.).

По данным Cruncbase, Creatio в 2014 году запустила предпринимательница Екатерина Костерева. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $268 млн (первый раунд компания закрыла в феврале 2021 года). По данным Forbes Ukraine, Костерева в 2021 году входила в топ-100 богатейших украинцев. 

Фото на обложке: Creatio

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