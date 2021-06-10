В Москве стартует бесплатный акселератор для представителей креативных индустрий

В Москве стартует акселератор Created in Moscow , который поможет предпринимателям в креативной индустрии (фэшн, дизайн, арт, музыка и др.) вывести свой продукт на новый уровень, прокачать команду и повысить выручку. Заявки принимаются до 22 июня.

Программа акселератора состоит из нескольких блоков.

1. Образовательный блок с лекциями и воркшопами — пройдет с 9 по 24 июня

Слушатели узнают, как креативный класс проектирует будущее, а технологии трансформируют различные сферы, как монетизировать свои творческие способности и какие мета-навыки развивать, как создать успешную бизнес-модель (кейсы из музыкальной, театральной, фэшн-сферы) и найти свое место на растущем рынке NFT и др.

Спикеры — известные исследователи и практики с мировыми кейсами:

Ричард Флорида — американский экономист, профессор Торонтского университета, автор теории креативного класса.

Богдан Заха — ведущий архитектор бюро Zaha Hadid Architects, исследователь и доктор наук Венского университета прикладных искусств, член команды дизайнеров, которая проектировала здания аэропортов Пекин Дасин, Терминала 6 в Хитроу.

Варя Ведеенева, основатель и CEO «Периодика Пресс», идеолог 365done.ru.

Михаил Ильичев, генеральный директор аудиосервиса «СберЗвук».

Лидия Агеева, модный эксперт и корреспондент парижского Elle, Harper’s Bazaar, Grazia и «Коммерсантъ Style».

Присоединиться к бесплатной обучающей программе можно в любой момент.

2. Акселерационная программа по двум трекам — пройдет с 24 июня по 31 августа

Трек Fashion & design предназначен для тех, кто занимается созданием одежды, аксессуаров, предметов роскоши, быта, интерьера, использует новые технологии (в том числе AR/VR) в дизайне интерьера и дизайне среды.

Трек Art & music будет полезен предпринимателям, которые используют современные технологии в искусстве (в т.ч. цифровом), занимаются галерейным бизнесом (онлайн и офлайн) на международных рынках, продвижением музыки и новых музыкальных форматов, новыми технологиями звучания и др.

Во время акселерационной программы участники смогут ускорить свой бизнес, прокачать метрики, повысить уровень продаж. Трекеры и менторы — представители известных стартап-акселераторов, венчурных фондов, эксперты профильных учреждений образования.

«Каждая команда получит квалифицированного наставника и эксперта из отрасли, которые будут еженедельно консультировать участников по проекту. Предпринимателям окажут информационную и менторскую поддержку, а также системную помощь в запуске продаж», — рассказывает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Завершит проект Demo-day и постакселератор — масштабная (150+) серия b2b-встреч с потенциальными клиентами (байерами, дистрибьюторами и др.).

Программа Created in Moscow ориентирована на московских предпринимателей и компании (регистрация в качестве юридического лица или ИП в Москве обязательна).

Организаторы: Агентство креативных индустрий (АКИ) — центр развития и поддержки творческого бизнеса и креативной инфраструктуры города Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Технопарк «Сколково» — единое пространство для развития технологий, SOLYANKA AGENCY — коммуникационное агентство в сфере технологий.

Участие в акселераторе бесплатное, критерии отбора команд и дополнительная информация на сайте: a2.createdin.moscow. Заявки в акселератор принимаются до 22 июня.

Фото: Unsplash.