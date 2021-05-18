Организаторы конкурса для творческих предпринимателей Creative Business Cup Russia 2021 назвали финалистов. Победителей, которые пройдут на международный этап, объявят 20 мая. Для участия нужно зарегистрироваться.

Объявлены финалисты конкурса творческих предпринимателей Creative Business Cup Russia 2021