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Объявлены финалисты конкурса творческих предпринимателей Creative Business Cup Russia 2021

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы конкурса для творческих предпринимателей Creative Business Cup Russia 2021 назвали финалистов. Победителей, которые пройдут на международный этап, объявят 20 мая. Для участия нужно зарегистрироваться.

Объявлены финалисты конкурса творческих предпринимателей Creative Business Cup Russia 2021

В финал вышли:

  • Анна Лычагина, проект «Сенсория» — одежда для подростков и молодежи с расстройствами аутистического спектра.
  • Гульназ Гафиева и Тимур Ситдиков, «Мусор, гудбай» — экомагазин, секонд-хенд и прием вторсырья для переработки.
  • Федор Елютин, аудиоспектакль-прогулка «Мы выйдем с собой погулять в лес».
  • Кирилл Кравченко, «Колос» — креативный кластер в Краснодаре на территории бывшего завода.
  • Любовь Анчева, проект I love karton — вешалки для одежды из картона, в создании которых участвуют люди с ограниченными возможностями.
  • Раушания Полосина, «Казань, откройся!» — шоколадные двери достопримечательностей Казани, созданные с помощью 3D-сканирования.
  • Любовь Ермолаева, Buy Social — корпоративные подарки, созданные людьми с ограниченными возможностями и другими уязвимыми группами.
  • Александр Пас, Playtronica. Команда создает необычные музыкальные инструменты, в том числе Orbita — устройство для создании музыки с помощью цвета.

Узнать подробности и зарегистрироваться на финал конкурса можно по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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