Школа рекламы mads запустила креативную импакт-лабораторию

Проект создан в коллаборации с акселератором Cosmodrome. К обучению приглашают рекламщиков, предпринимателей и всех, кто хочет создать что-то свое.

Импакт-лаборатория состоит из двух треков. На идейном будут разбираться личные ценности участников и потребности других людей. На основе этих открытий студенты создадут бизнес-идеи. Крафтовый трек научит упаковывать и эффектно запускать продукт, привлекая первых пользователей и внимание СМИ.

«Мы верим, что, объединив креативную и предпринимательскую экспертизу, можно стать сильнее. Это отличает лабораторию от инкубаторов и других проектов. Креативность может здорово помочь в поиске решений и идей для бизнеса, в упаковке продукта и в коммуникации, чтобы привлечь первых пользователей», — поделилась Арина Авдеева, сооснователь агентства Friends Moscow и школы mads.

Подробная информация — на сайте.