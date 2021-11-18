Школа рекламы mads запустила креативную импакт-лабораторию

Проект создан в коллаборации с акселератором Cosmodrome. К обучению приглашают рекламщиков, предпринимателей и всех, кто хочет создать что-то свое.
Импакт-лаборатория состоит из двух треков. На идейном будут разбираться личные ценности участников и потребности других людей. На основе этих открытий студенты создадут бизнес-идеи. Крафтовый трек научит упаковывать и эффектно запускать продукт, привлекая первых пользователей и внимание СМИ.
«Мы верим, что, объединив креативную и предпринимательскую экспертизу, можно стать сильнее. Это отличает лабораторию от инкубаторов и других проектов. Креативность может здорово помочь в поиске решений и идей для бизнеса, в упаковке продукта и в коммуникации, чтобы привлечь первых пользователей», — поделилась Арина Авдеева, сооснователь агентства Friends Moscow и школы mads.
Подробная информация — на сайте.
Фото на обложке: David Pereiras /
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