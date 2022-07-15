Каждый второй специалист креативной индустрии сталкивается с выгоранием — исследование

Каждый второй PR-специалист, маркетолог, smm-специалист, event-специалист и рекламщик сталкивается с выгоранием, показал опрос коммуникационного агентства Lampa и сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online.
В опросе приняли участие 150 представителей креативной индустрии. 49,2% из них испытывают выгорание. Большинство респондентов отмечают, что на фоне истощения у них снизилась продуктивность (57,5%), а также повысились раздражительность (55,8%) и тревожность (48,7%).
Сильнее всего в креативной индустрии истощаются специалисты по рекламе (64% опрошенных), сотрудники СМИ (53%) и пиарщики (48%). При этом опыт работы не влияет на вероятность выгорания: сильный стресс испытывают как начинающие работники, так и специалисты с опытом более шести лет.
PR-специалисты, работающие на стороне компании, выгорают чаще, чем сотрудники агентств — 50% и 42% соответственно.
Сильнее всего специалисты креативной индустрии выгорают из-за обесценивания их усилий со стороны руководства и переработок. Треть дестабилизирует финансовая нестабильность в компании. В числе других стрессовых факторов — прессинг со стороны руководства, необходимость работы с негативной информационной повесткой и общение с клиентами и коллегами.
Февральские события негативно сказались на самочувствии специалистов креативной индустрии (множественный выбор ответов): 61,7% отметили, что на фоне новостей у них повысился уровень тревожности, 35% стали более раздражительными, почти трети респондентов (26,7%) стало сложнее концентрироваться на рабочих задачах.
Чтобы справиться с выгоранием, больше трети специалистов по коммуникациям гуляют, стараются больше ходить пешком (37,9%) и уделяют время хобби (31,9%), одна пятая часть специалистов снимает напряжение алкоголем и прибегает к помощи никотина, а также заедает стресс.
Фото на обложке: Unsplash
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