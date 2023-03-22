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Каждый четвертый работодатель проверят кредитные истории соискателей — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каждая четвертая компания интересуется кредитными историями кандидатов, показал опрос SuperJob. По данным сервиса, работодателей, которые практикуют такой способ проверки соискателей, становится все больше.

Каждый четвертый работодатель проверят кредитные истории соискателей — опрос

17% из тех, кому интересны кредитные истории, проверяют их при подборе сотрудников на все позиции, а 9% — только на часть позиций.

Чаще всего запрашивают кредитные истории претендентов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.

Со стороны соискателей лишь каждый десятый (10%) сталкивался с запросом на проверку кредитной истории при трудоустройстве, 75% уверены, что такая процедура их миновала.

По сравнению с 2019 годом бизнес стал чаще проверять кредитные истории кандидатов: четыре года назад подобное практиковали 15% компаний, сейчас уже 26%.

В опросе поучаствовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.

Фото на обложке: Unsplash

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