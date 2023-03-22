Каждый четвертый работодатель проверят кредитные истории соискателей — опрос

Каждая четвертая компания интересуется кредитными историями кандидатов, показал опрос SuperJob. По данным сервиса, работодателей, которые практикуют такой способ проверки соискателей, становится все больше.
17% из тех, кому интересны кредитные истории, проверяют их при подборе сотрудников на все позиции, а 9% — только на часть позиций.
Чаще всего запрашивают кредитные истории претендентов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.
Со стороны соискателей лишь каждый десятый (10%) сталкивался с запросом на проверку кредитной истории при трудоустройстве, 75% уверены, что такая процедура их миновала.
По сравнению с 2019 годом бизнес стал чаще проверять кредитные истории кандидатов: четыре года назад подобное практиковали 15% компаний, сейчас уже 26%.
В опросе поучаствовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.
Фото на обложке: Unsplash
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