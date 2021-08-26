Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Власти Москвы расширили перечень отраслей бизнеса, которые могут получить льготный кредит

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Правительство Москвы расширило перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), которые имеют право получить льготный кредит по программе антикризисной поддержки бизнеса. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Власти Москвы расширили перечень отраслей бизнеса, которые могут получить льготный кредит

«Для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) к числу приоритетных видов деятельности добавляются предоставление в аренду (сдача внаем) собственного движимого и недвижимого имущества (кроме земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий», — говорится в сообщении.

Льготный кредит компании МСП из приоритетных отраслей могут получить до 31 декабря 2021 года. До этого времени по вновь взятым кредитам ставка составит до 8% годовых.

В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, перечень приоритетных отраслей расширен за счет следующих сфер:

  • общественное питание;
  • культурные, выставочные, просветительские мероприятия;
  • культура, досуг, развлечения;
  • физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
  • бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).

Также до 31 декабря крупные предприятия, которые работают в одной или нескольких приоритетных отраслях, получат поддержку в размере до 4% годовых по кредитам, взятым с 1 июля 2021 года.

Чтобы получить льготный кредит, предприятие должно отвечать следующим условиям:

  • сумма доходов организации или индивидуального предпринимателя за 2020 год не превысила в совокупности 2 млрд рублей;
  • среднесписочная численность работников за 2020 год превысила 250 человек;
  • доходы от реализации услуг при осуществлении приоритетных отраслей (видов деятельности) составляет не менее 70% от общей суммы доходов за 2020 год;
  • среднемесячный размер выплат сотрудникам по данным расчета о страховых взносах за предшествующий год не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли;
  • организация является коммерческой.

За время действия программы (с мая 2020 года) льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс.человек.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 RB.RU собирает проекты для добавления на карту FinTech
  2. 2 Виноделы столкнулись со сложностями получения лицензий на некоторые виды напитка
  3. 3 Как открыть школу английского языка — инсайты владельца более 30 филиалов
  4. 4 На антиковидную поддержку бизнеса в Москве выделят 1 млрд рублей
  5. 5 Разработчик «умных» QA-тестов с российскими корнями привлек $4 млн
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

27 августа 2021

Google Growth Lab

28 августа 2021

X5 DevMasters

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма