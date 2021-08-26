Власти Москвы расширили перечень отраслей бизнеса, которые могут получить льготный кредит

Правительство Москвы расширило перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), которые имеют право получить льготный кредит по программе антикризисной поддержки бизнеса. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

«Для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) к числу приоритетных видов деятельности добавляются предоставление в аренду (сдача внаем) собственного движимого и недвижимого имущества (кроме земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий», — говорится в сообщении.

Льготный кредит компании МСП из приоритетных отраслей могут получить до 31 декабря 2021 года. До этого времени по вновь взятым кредитам ставка составит до 8% годовых.

В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, перечень приоритетных отраслей расширен за счет следующих сфер:

общественное питание;

культурные, выставочные, просветительские мероприятия;

культура, досуг, развлечения;

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).

Также до 31 декабря крупные предприятия, которые работают в одной или нескольких приоритетных отраслях, получат поддержку в размере до 4% годовых по кредитам, взятым с 1 июля 2021 года.

Чтобы получить льготный кредит, предприятие должно отвечать следующим условиям:

сумма доходов организации или индивидуального предпринимателя за 2020 год не превысила в совокупности 2 млрд рублей;

среднесписочная численность работников за 2020 год превысила 250 человек;

доходы от реализации услуг при осуществлении приоритетных отраслей (видов деятельности) составляет не менее 70% от общей суммы доходов за 2020 год;

среднемесячный размер выплат сотрудникам по данным расчета о страховых взносах за предшествующий год не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли;

организация является коммерческой.

За время действия программы (с мая 2020 года) льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс.человек.

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Фото: Unsplash