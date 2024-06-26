Более 85% компаний и ИП готовы взять кредит для отработки возможных форс-мажоров — исследование

86% компаний и ИП готовы воспользоваться заемными деньгами для отработки возможных форс-мажоров, показало исследование «Делобанка», с которым ознакомился RB.RU.

Среди таких форс-мажоров выделяются отсутствие денег на операционные расходы — ради этого готовы взять кредит 56% компаний и 31% ИП, срыв поставки — 46% компаний и 28% ИП, резкий подъем цены на сырье — 52% компаний и 47% ИП.

Самыми популярными кредитными продуктами, к которым предприниматели обращаются при необходимости провести срочный платеж, стали кредитная линия — 19%, кредитная бизнес-карта — 16%, овердрафт — 15%, оборотный кредит — 11%.

Почти 8% предпринимателей готовы оформить кредит на себя как на физлицо, 11% — обратиться за финансовой помощью к друзьям или партнерам, 15% — использовать вложения собственника.

Опрос проводился среди 1000 человек в возрасте от 30 до 55 лет в период 29–30 мая 2024 года.

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