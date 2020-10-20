Составлен рейтинг самых закредитованных российских регионов

Объем задолженности по кредитам россиян за последний год вырос на 13%, при этом наименьшей закредитованностью характеризуются жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Объем задолженности по кредитам населения на 1 сентября 2020 года равнялся 19,1 трлн рублей и за последние 12 месяцев вырос на 13,4%, или на 2,23 трлн рублей. По оценкам РИА Новости, суммарный долг на одного экономически активного жителя страны за год в среднем увеличился на 31 тысячу рублей, до 227 тысяч.

Регионы с минимальной закредитованностью географически в основном сосредоточены на юге России. Первое место занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3%.

Низкая закредитованность в этом регионе, по мнению аналитиков РИА Новости, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов и, как следствие, невысокой доступностью кредитов.

Также в первую пятерку вошли: Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. В этих четырех регионах уровень закредитованности экономически активного населения не превышает 20%, что заметно ниже, чем в среднем по России.

По объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (537 тысяч рублей). На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Ненецкий автономный округ, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 487, 423 и 389 тысяч рублей соответственно.

Замыкает пятерку Тюменская область (369 тысяч рублей). Таким образом, лидерами по этому показателю являются северные регионы, что объясняется относительно высокими зарплатами.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали: Магаданская, Московская и Сахалинская области, Петербург и Чукотка. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался в диапазоне от 368 до 335 тысяч рублей.

Москва занимает 15-е с объемом задолженности на одного человека в 302 тысячи рублей.

Фото: Unsplash