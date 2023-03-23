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Российские банки не учли «плохие» кредиты на сумму до 700 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» оценили объем потенциально проблемных кредитов в России примерно в 700 млрд рублей. Это 6% капитала всего отечественного банковского сектора на начало 2023 года. О причине такого роста может говорить разница между созданными резервами по МСФО и РСБУ.

Российские банки не учли «плохие» кредиты на сумму до 700 млрд рублей

Экономические шоки первой половины прошлого года заставили некоторые компании реструктуризировать часть своей задолженности. Однако по сравнению с пандемийным 2020 годом возможностью изменений первоначальных условий кредитных договоров активнее пользовались именно крупные компании, пишет РБК.

По прогнозу агентства, в 2023 году ситуация с проблемными долгами в банковском секторе ухудшится немного. В рамках основного прогноза аналитики заложили рост доли просроченной задолженности у крупного бизнеса до 6,5%, в сегменте МСБ показатель может оказаться ниже — 6%.

Это будет происходить по мере реализации проблем крупных организаций, которые имеют высокую долю уже реструктурированных кредитных договоров и продолжают испытывать давление на фоне санкций. 

В 2022 году объем просроченных потребкредитов в РФ увеличился на 0,3% с сентября по октябрь и составил рекордные 631,1 млрд рублей.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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