Российские банки не учли «плохие» кредиты на сумму до 700 млрд рублей

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» оценили объем потенциально проблемных кредитов в России примерно в 700 млрд рублей. Это 6% капитала всего отечественного банковского сектора на начало 2023 года. О причине такого роста может говорить разница между созданными резервами по МСФО и РСБУ.

Экономические шоки первой половины прошлого года заставили некоторые компании реструктуризировать часть своей задолженности. Однако по сравнению с пандемийным 2020 годом возможностью изменений первоначальных условий кредитных договоров активнее пользовались именно крупные компании, пишет РБК.

По прогнозу агентства, в 2023 году ситуация с проблемными долгами в банковском секторе ухудшится немного. В рамках основного прогноза аналитики заложили рост доли просроченной задолженности у крупного бизнеса до 6,5%, в сегменте МСБ показатель может оказаться ниже — 6%.

Это будет происходить по мере реализации проблем крупных организаций, которые имеют высокую долю уже реструктурированных кредитных договоров и продолжают испытывать давление на фоне санкций.

В 2022 году объем просроченных потребкредитов в РФ увеличился на 0,3% с сентября по октябрь и составил рекордные 631,1 млрд рублей.

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