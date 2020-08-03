Crew Dragon совершил успешную посадку на Землю

Космический корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами NASA успешно приземлился у побережья Мексиканского залива в штате Флорида. Об этом сообщается на сайте NASA.

На борту спроектированного SpaceX корабля находились космонавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Расстыковка с МКС произошла накануне. Это был первый в истории космический полет на борту корабля, созданного частной компанией. Экипаж назвал свой корабль Endeavour.

«Endeavour, от имени команд SpaceX и NASA, добро пожаловать обратно на планету Земля и благодарю за полет SpaceX», — сказал инженер по эксплуатации и ресурсам экипажа SpaceX Майк Хейман.

Напомним, что SpaceX отправила пилотируемый корабль к МКС 30 мая. К пункту назначения они добрались к вечеру следующего дня.

Так как полет стал успешным, предположительно, SpaceX станет постоянным подрядчиком NASA. «Роскосмос» может потерять монополию на отправку астронавтов на МКС. Известно, что доставка одного человека на МКС на Crew Dragon обходится США примерно в $55 млн. Стоимость аналогичной услуги у «Роскосмоса» составляет $90 млн.

Корабль Crew Dragon можно запускать многократно. Но по соглашению между компанией Илона Маска и NASA, для доставки астронавтов на станцию такие корабли будут использоваться один раз. Повторно они будут применяться только для доставки грузов. Так, для каждого полета космонавтов SpaceX будет собирать новый корабль.

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