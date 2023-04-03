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Кризис 2022 года поставил под угрозу выживания 15% компаний и стал новой возможностью для 25% — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Влияние событий 2022 года оказалось неравномерным для бизнеса, показало исследование Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), с которым ознакомился RB.RU. 25% компаний открыли для себя новые возможности, 15% оказались под угрозой выживания.

Кризис 2022 года поставил под угрозу выживания 15% компаний и стал новой возможностью для 25% — опрос

Предприятия, которые сумели быстро адаптироваться к изменениям (ВЭД, логистика, санкции), нашли для себя новые пути развития, другие же столкнулись со сложностями, которые угрожают существованию бизнеса.

Эффект кризиса:

  • Резко положительный для 25% компаний — эти предприятия отмечают большое количество новых возможностей для экспансивного роста, занятия новых ниш.
  • Положительный для 15% — отметили, например, прирост клиентской базы от ушедших конкурентов.
  • Нейтральный для 20% компаний. На каждую пятую организацию кризис не оказал серьезного влияния.
  • Негативный для 25% — компании столкнулись с трудностями, решаемыми на короткой дистанции.
  • Резко негативный для 15% — компании столкнулись с серьезными трудностями, угрожающими бизнесу.

Основными «болями» корпораций стали нарушение взаимодействия с иностранными партнерами (40%), сложности в системе логистики (40%), уход иностранных вендоров ПО (35%), нехватка и отток квалифицированных специалистов (30%), сложность выхода на зарубежные рынки (10%).

Методология исследования ФРИИ: более 20 глубинных интервью с топ-менеджерами корпораций в сегментах IT, финансы, медиа, ритейл, производство и добыча, госкорпорации.

Фото на обложке: Unsplash

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