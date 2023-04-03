Влияние событий 2022 года оказалось неравномерным для бизнеса, показало исследование Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), с которым ознакомился RB.RU. 25% компаний открыли для себя новые возможности, 15% оказались под угрозой выживания.

Кризис 2022 года поставил под угрозу выживания 15% компаний и стал новой возможностью для 25% — опрос