Кризис 2022 года поставил под угрозу выживания 15% компаний и стал новой возможностью для 25% — опрос

Влияние событий 2022 года оказалось неравномерным для бизнеса, показало исследование Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), с которым ознакомился RB.RU. 25% компаний открыли для себя новые возможности, 15% оказались под угрозой выживания.
Предприятия, которые сумели быстро адаптироваться к изменениям (ВЭД, логистика, санкции), нашли для себя новые пути развития, другие же столкнулись со сложностями, которые угрожают существованию бизнеса.
Эффект кризиса:
- Резко положительный для 25% компаний — эти предприятия отмечают большое количество новых возможностей для экспансивного роста, занятия новых ниш.
- Положительный для 15% — отметили, например, прирост клиентской базы от ушедших конкурентов.
- Нейтральный для 20% компаний. На каждую пятую организацию кризис не оказал серьезного влияния.
- Негативный для 25% — компании столкнулись с трудностями, решаемыми на короткой дистанции.
- Резко негативный для 15% — компании столкнулись с серьезными трудностями, угрожающими бизнесу.
Основными «болями» корпораций стали нарушение взаимодействия с иностранными партнерами (40%), сложности в системе логистики (40%), уход иностранных вендоров ПО (35%), нехватка и отток квалифицированных специалистов (30%), сложность выхода на зарубежные рынки (10%).
Методология исследования ФРИИ: более 20 глубинных интервью с топ-менеджерами корпораций в сегментах IT, финансы, медиа, ритейл, производство и добыча, госкорпорации.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как реализовать задуманную стратегию — 6 секретов успеха
- 2 Масштабирование — главная цель сотрудничества корпораций со стартапами. Исследование ФРИИ
- 3 17 диалогов между трекером и стартапером, объясняющие всё
- 4 Первый сервис на деревне. Как интернет-бизнес проникает в село
- 5 Поиск инвестора: с чего начать?
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2023
05 апреля 2023
05 апреля 2023