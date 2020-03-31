Названы сроки завершения кризиса из-за коронавируса

Кризис, связанный с распространением коронавируса, продлится как минимум до конца года. Об этом 24 марта заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери, пишут «Известия».

По его мнению, людям придется перестроить «социальную жизнь и трудовую деятельность» до тех пор, пока не будет разработана вакцина. Также он одобрил действия властей Германии по ограничению социальных контактов населения.

Ранее в немецком Институте Роберта Коха заявили, что пандемия коронавируса может продлиться два года, а инфекция будет распространяться волнами.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 392 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 17 тысяч пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тысяч человек.

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