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Названы сроки завершения кризиса из-за коронавируса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Кризис, связанный с распространением коронавируса, продлится как минимум до конца года. Об этом 24 марта заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери, пишут «Известия».

Названы сроки завершения кризиса из-за коронавируса

По его мнению, людям придется перестроить «социальную жизнь и трудовую деятельность» до тех пор, пока не будет разработана вакцина. Также он одобрил действия властей Германии по ограничению социальных контактов населения.

Ранее в немецком Институте Роберта Коха заявили, что пандемия коронавируса может продлиться два года, а инфекция будет распространяться волнами.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 392 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 17 тысяч пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тысяч человек.

Фото: Unsplash

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