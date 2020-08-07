Более половины сотрудников уверены, что их руководство спасло компанию от кризиса

Более половины (54,9%) сотрудников российских компаний уверены, что действующая модель управления помогла их компании остаться на плаву в условиях пандемии. Об этом говорится в исследовании компании «Мегаплан».

При этом 43,9% респондентов отметили, что их устраивает существующая модель управления в компании, но руководству есть что улучшить.

Несмотря на убеждение большинства в том, что их компании выстояли благодаря отлаженным процессам и контролю руководства, почти четверть (24,4%) участников опроса признались, что компания была вынуждена сократить часть сотрудников из-за пандемии коронавируса.

29,4% утверждают, что их компании потеряли часть клиентов. Только 15,8% отметили, что их бизнес вырос (увеличилось количество клиентов и продаж).

Большинство опрошенных (79,4%) считают, что руководитель обязан быть в курсе происходящего в компании, однако участвовать в работе подчиненных должен только в случае возникновения проблемных ситуаций.

Почти четверть сотрудников (22,9%) убеждены, что в методах управления начальства необходима авторитарность. Но большинство (около 60%) респондентов считают, что жесткие методы управления должны применяться реже.

61,7% респондентов рассказали, что их начальство контролирует работу посредством рабочих совещаний и встреч. Никак не контролируют работу у 6,2% респондентов. А 58,8% опрошенных признались, что руководитель перекладывает свою работу на подчиненных.

Чуть менее половины опрошенных сотрудников (48,5%) ответили, что им предоставлено достаточно свободы при выполнении рабочих задач. 35,8% респондентов утверждают, что им приходится советоваться или координировать свои действия с руководством, а 11,2% вынуждены согласовывать с начальством каждое действие.

Опрос проводился среди 1376 сотрудников и руководителей МСБ.

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