Названы наиболее уязвимые к кризису российские города

Эксперты Центра городской экономики КБ «Стрелка» назвали наиболее и наименее уязвимые к кризису города России. Аналитики оценили, как кризис в пострадавших отраслях экономики отразится на городских бюджетах.

Эксперты заявили, что на уязвимость городского бюджета в кризис влияют самостоятельность бюджета и статус муниципального образования. Не влияет численность населения города.

Защитить бюджет от кризиса могут диверсифицированная городская экономика, диверсифицированные источники доходов города и безвозмездные поступления из других бюджетов.

При составлении рейтинга аналитики оценивали степень уязвимости муниципального бюджета к кризису. Они считали, что в наибольшей степени из-за кризиса могут сократиться два типа налоговых доходов бюджета:

НДФЛ за счет уменьшения занятости в отраслях, признанных наиболее пострадавшими от пандемии; Налоги на прибыль и доходы компаний (налог на прибыль, налоги на совокупный доход) за счет падения доходов компаний в отраслях, признанных наиболее пострадавшими от коронавируса.

В результате первое место в топ-5 наиболее уязвимых российских городов с численностью населения больше 1 млн человек занял Омск. На второй строчке Красноярск, на третьей — Волгоград. Также в пятерку вошли Нижний Новгород и Новосибирск. А вот наименее уязвимыми к кризису оказались Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону, Казань и Пермь.

Среди городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 млн человек рейтинги выглядят так. Наиболее уязвимые города: Мурманск, Сочи, Якутск, Чита и Сургут. Наименее уязвимые: Смоленск, Вологда, Тверь, Стерлитамак и Набережные Челны.

В расчет не брались Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Они не являются муниципалитетами и у них другая структура бюджета.

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