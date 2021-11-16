Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Crocus Group задумалась об IPO

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Владелец коммерческой недвижимости Crocus Group в ближайшие два года примет решение о выходе на биржу.

Crocus Group задумалась об IPO

О планах провести IPO в интервью РБК рассказал президент Crocus Group Араз Агаларов. «Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний», — сказал он.

Агаларов также сообщил, что у компании пока нет решения о том, выходить на биржу целиком или по частям и какой пакет акций стоит предлагать инвесторам. Пока возможность IPO обсуждается.

Crocus Group не планирует устанавливать минимальную оценку, при которой будет готова выйти на биржу. «Так вопрос не стоит. Для того чтобы люди видели, во что они вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить. Это обычная инвестиционная история», — объяснил Агаларов.

Во владении и под управлением Crocus Group находится более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе выставочный комплекс «Крокус Экспо» в Красногорске. На его территории в 2020 году был развернут госпиталь для больных COVID-19.

По итогам 2020 года группа заняла седьмую строчку в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости», издание оценило доход от ее аренды в $240 млн. Выручка Crocus Group за 2020 год составила 55,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Илон Маск продал очередной крупный пакет акций Tesla
  2. 2 «Тинькофф» запустил новые фонды для инвестиций в ИИ, финтех и азиатский рынок
  3. 3 Рыночная стоимость оператора фондовой биржи Дубая выросла вдвое с начала ноября
  4. 4 В Positive Technologies раскрыли детали планируемого выхода на биржу
  5. 5 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 ноября 2021

MTS StartUp Hub

17 ноября 2021

AgroCode Data Science Cup

17 ноября 2021

T1 Digital Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма