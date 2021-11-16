Crocus Group задумалась об IPO

Владелец коммерческой недвижимости Crocus Group в ближайшие два года примет решение о выходе на биржу.

О планах провести IPO в интервью РБК рассказал президент Crocus Group Араз Агаларов. «Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний», — сказал он.

Агаларов также сообщил, что у компании пока нет решения о том, выходить на биржу целиком или по частям и какой пакет акций стоит предлагать инвесторам. Пока возможность IPO обсуждается.

Crocus Group не планирует устанавливать минимальную оценку, при которой будет готова выйти на биржу. «Так вопрос не стоит. Для того чтобы люди видели, во что они вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить. Это обычная инвестиционная история», — объяснил Агаларов.

Во владении и под управлением Crocus Group находится более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе выставочный комплекс «Крокус Экспо» в Красногорске. На его территории в 2020 году был развернут госпиталь для больных COVID-19.

По итогам 2020 года группа заняла седьмую строчку в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости», издание оценило доход от ее аренды в $240 млн. Выручка Crocus Group за 2020 год составила 55,5 млрд рублей.

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Фото на обложке: Unsplash