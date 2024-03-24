«Ингосстрах» пообещал выполнить свои обязательства по договору страхования «Крокуса»

Имущество «Крокус Интернешнл», собственника «Крокус Сити Холла», застраховано в «Ингосстрахе». Компания сообщила, что выполнит все обязательства по договору страхования.
Об этом пишет РИА. Ранее сообщалось, что ущерб от пожара в концертном зале может составлять около 10 млрд рублей.
Компания также отмечает, что ввела упрощенное урегулирование убытков для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате трагических событий 22 марта.
«Ингосстрах» осуществляет дистанционное урегулирование в приложении IngoMobile и принимает заявления клиентов в своих офисах.
Минздрав Подмосковья продолжает обновлять списки пострадавших в теракте — их число достигло 182. По данным Следственного комитета РФ на 16:52 мск, число погибших составляет 137 человек.
«Крокус Интернешнл» заявила, что восстановит концертный зал «Крокус Сити Холл» в память о жертвах террора.
Фото: alexeyart1 / Shutterstock
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