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«Ингосстрах» пообещал выполнить свои обязательства по договору страхования «Крокуса»

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Имущество «Крокус Интернешнл», собственника «Крокус Сити Холла», застраховано в «Ингосстрахе». Компания сообщила, что выполнит все обязательства по договору страхования.

«Ингосстрах» пообещал выполнить свои обязательства по договору страхования «Крокуса»
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Об этом пишет РИА. Ранее сообщалось, что ущерб от пожара в концертном зале может составлять около 10 млрд рублей.

Компания также отмечает, что ввела упрощенное урегулирование убытков для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате трагических событий 22 марта.

«Ингосстрах» осуществляет дистанционное урегулирование в приложении IngoMobile и принимает заявления клиентов в своих офисах.

Минздрав Подмосковья продолжает обновлять списки пострадавших в теракте — их число достигло 182. По данным Следственного комитета РФ на 16:52 мск, число погибших составляет 137 человек.

«Крокус Интернешнл» заявила, что восстановит концертный зал «Крокус Сити Холл» в память о жертвах террора.

Фото: alexeyart1 / Shutterstock

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