General Motors планирует выпустить на дороги автомобиль без руля и педалей

Американская корпорация General Motors совместно со своим подразделением по разработке технологий беспилотного вождения Cruise обратилась к регулирующим органам США с просьбой одобрить производство беспилотного транспортного средства без таких устройств для управления, как руль или педаль тормоза.

Как сообщается на сайте Cruise, компания запросила разрешение на создание Cruise Origin у Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

General Motors уже обращалась в NHTSA с просьбой одобрить автомобиль без руля и педалей, созданный на базе Chevrolet Bolt, однако в конце 2020 года американская корпорация отозвала петицию.

Проект электрокара для семейных поездок Origin был представлен «дочкой» General Motors в январе 2020 года. Одним из инвесторов проекта стала японская компания Honda Motor. Origin похож на шаттл, в нем расположены два длинных сиденья напротив друг друга, на которых «с комфортом могут расположиться четыре пассажира». Всего электромобиль может вместить шесть человек.

Ожидается, что производство автомобиля без устройств для управления начнется в конце 2022 году на заводе General Motors в Детройте. Поставки автомобилей, если NHTSA удовлетворит обращение, стартуют в 2023 году.

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Фото на обложке: Linda Parton / Shutterstock