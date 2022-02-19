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General Motors планирует выпустить на дороги автомобиль без руля и педалей

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американская корпорация General Motors совместно со своим подразделением по разработке технологий беспилотного вождения Cruise обратилась к регулирующим органам США с просьбой одобрить производство беспилотного транспортного средства без таких устройств для управления, как руль или педаль тормоза.

General Motors планирует выпустить на дороги автомобиль без руля и педалей

Как сообщается на сайте Cruise, компания запросила разрешение на создание Cruise Origin у Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

General Motors уже обращалась в NHTSA с просьбой одобрить автомобиль без руля и педалей, созданный на базе Chevrolet Bolt, однако в конце 2020 года американская корпорация отозвала петицию.

Проект электрокара для семейных поездок Origin был представлен «дочкой» General Motors в январе 2020 года. Одним из инвесторов проекта стала японская компания Honda Motor. Origin похож на шаттл, в нем расположены два длинных сиденья напротив друг друга, на которых «с комфортом могут расположиться четыре пассажира». Всего электромобиль может вместить шесть человек.

Фото: Cruise

Ожидается, что производство автомобиля без устройств для управления начнется в конце 2022 году на заводе General Motors в Детройте. Поставки автомобилей, если NHTSA удовлетворит обращение, стартуют в 2023 году.

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Фото на обложке: Linda Parton / Shutterstock

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