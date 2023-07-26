С начала 2023 года количество сервисов для приема криптоплатежей удвоилось

В январе-июне 2023 года количество сервисов, принимающих оплату криптовалютой в России, увеличилось на 15–20%, до 300–400 штук. Год к году рост удвоился: за этот же период прошлого года их было 200, пишет «Коммерсантъ».

Основная доля сервисов приходится на так называемые криптообменники, позволяющие обменять реальные деньги на цифровой аналог, а также компании, которые имеют бизнес в России, но продают товары и услуги за рубежом, пояснил руководитель направления кибербезопасности RTM Group Артем Бруданин.

В частности, оплата в криптовалюте очень популярна у игровых сервисов, заметил СЕО платформы Cheelee Руслан Шаров. Также это могут быть услуги, в том числе юридические. Небольшие заведения и магазины чаще используют фразу «Bitcoin/USDT Accepted» в рамках маркетингового продвижения, считает сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман.

Кроме того, по словам Артема Бруданина, увеличивается количество компаний, которые начали рассматривать прием платежей в криптовалюте после введения санкционных ограничений и ухода из РФ международных платежных систем. Чаще всего для этого используются биткойн и эфир, а также стейблкойны (USDT, USDC), отмечает Руслан Шаров.

Для организаций смысл криптопроцессинга заключается в низких комиссиях, быстрых и глобальных трансакциях без необходимости конвертации и потери на кросс-курсах, отмечает господин Кауфман. Это касается прежде всего выхода на новые рынки, в те страны, где валюта волатильна, и поэтому оптимальным вариантом оплаты может стать USDT, уточняет он.

Стоимость создания криптопроцессингового сервиса невелика, многое зависит от юрисдикции, хотя в России легально запустить его нельзя, отмечают эксперты.

За последние три года количество атак на криптосервисы увеличилось в шесть раз. Если в 2020 году индустрия претерпела всего 50 крупных взломов, то уже в 2022 году это число увеличилось до 300. Более того, временные интервалы между взломами сокращаются из раза в раз, а хакеры все чаще переключают свое внимание на новые объекты атак, смещая свой фокус с централизованных бирж на DeFi-сервисы и блокчейн-мосты. Всего 2022 году было зафиксировано 300 случаев крупных взломов с общим ущербом в размере $3,9 млрд.

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