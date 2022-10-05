Российский бизнес стал проводить трансграничные сделки с криптой

Регулирование трансграничных расчетов с использованием криптовалют и цифровых активов может заработать в 2023 году, но частично компании уже проводят такие сделки. Об этом сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

Пока цифровую валюту чаще используют для проведения расчетов с недружественными странами при поставках российских экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для производственной сферы. На фоне санкций объем таких сделок мог вырасти в несколько раз, добавил глава совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза.

Центральный банк России не намерен разрешать свободное обращение криптовалют в России. Для проведения трансграничных сделок там увидели основной потенциал в интеграции платформ национальных цифровых валют.

По словам аналитика «Финам» Леонида Делицына, использование цифровых валют для таких сделок расширяет возможный круг партнеров для российских компаний на фоне санкций. По оценке специалиста, за последний год объем таких расчетов составил примерно $5–10 млрд, но после их легализации этот показатель может вырасти до $15–20 млрд.

В апреле ЕС ввел запрет на транзакции с криптокошельками на сумму свыше €10 тысяч для граждан России. Тогда же собщалось, предыдущее ограничение могут отменить. Если новые предполагаемые санкции вступят в силу, россияне, вероятно, не смогут хранить какие-либо активы в криптокошельках Евросоюза.

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